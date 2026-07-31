'Slot haakt af voor bondscoachschap, oud-Ajacied ook op lijst'

Meerdere media wisten donderdagavond te melden dat er een streep kan door de naam van Slot. De oefenmeester, die na twee seizoenen bij Liverpool werd ontslagen, ziet het bondscoachschap van Oranje als een droom, maar wil op dit moment in zijn carrière in het clubvoetbal actief blijven.

Eerder gaf ook Erik ten Hag al aan dat hij de komende twee jaar bij FC Twente blijft. Ook Peter Bosz lijkt geen optie meer na zijn contractverlenging bij PSV. Volgens Voetbal International staat de naam van Michael Reiziger ook nog altijd op het lijstje. De voormalig Ajacied is momenteel trainer van Jong Oranje.