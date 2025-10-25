Slot lyrisch over oud-Ajacied: "Hij is ontzettend belangrijk"

Arne Slot heeft tijdens een persconferentie zijn bewondering uitgesproken voor Jordan Henderson. Zaterdagavond speelt Liverpool op bezoek bij Brentford, de club van de Engelse middenvelder. Volgens Slot is het opvallend hoe vaak in Nederland nog wordt gesproken over de invloed van Henderson bij Ajax.

"Hoewel ik nooit met hem heb samengewerkt, treffen we ook Jordan Henderson", blikte Slot vooruit. "In Nederland raken ze niet uitgepraat over hoe erg Ajax hem mist. Dat zegt genoeg over hoe belangrijk hij was voor Ajax, hoe belangrijk hij is geweest voor Liverpool, en hoe belangrijk hij nu is voor Brentford."

Naast Henderson kwam ook Mohamed Salah ter sprake. De Egyptische aanvaller kampt dit seizoen met een mindere vorm, maar Slot blijft nuchter. "Ik weet niet of het met scherpte te maken heeft of niet. Het is voor mij heel moeilijk te zeggen waarom het zo is. Ik kan wel wat mogelijke verklaringen bedenken, maar ik weet niet of dat de echte redenen zijn."

"In het voetbal missen spelers nu eenmaal kansen, en Mo is ook maar een mens", aldus de Nederlandse trainer. "We zijn het niet gewend dat hij kansen mist, laat staan meerdere wedstrijden op rij, maar dat soort dingen gebeuren. Misschien – en ik zeg niet dat het zo is – speelt mee dat het makkelijker is om een kans af te maken als je met 3-1 voorstaat dan wanneer je 1-0 achterstaat."

"Maar misschien geldt dat helemaal niet voor hem", besloot Slot. "Het zou kunnen, maar ik weet het niet. Het belangrijkste is dat Mo altijd doelpunten heeft gemaakt voor onze club. Het laatste waar ik me zorgen over maak, is dat hij weer gaat scoren. Dat is wat hij zijn hele loopbaan al doet, en wat ik ook de komende weken en maanden weer van hem verwacht."