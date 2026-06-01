2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
'Slot niet naar Ajax': "Dan moet hij heel veel geld inleveren"

Niek
Arne Slot zit in de zon
Arne Slot zit in de zon

Jordi Cruijff is achter de schermen nog altijd druk bezig met de zoektocht naar een nieuwe trainer bij Ajax. Mike Verweij denkt echter niet dat Arne Slot, die afgelopen weekend werd ontslagen door Liverpool, aan de slag gaat bij de club uit Amsterdam. 

"Nee, die is en veel te duur en hij heeft nog veel te veel een Feyenoord-stempel", legt hij uit in de podcast Kick-off van de Telegraaf. "Ik denk dat het uiteindelijk wel mogelijk is, omdat hij in heel veel opzichten best wel een Ajax-trainer is. Dat is altijd een mooi begrip, maar hij is een trainer die veel wint, met aanvallend, attractief en dominant voetbal", constateert Verweij. 

"Ik denk wel dat Arne Slot héél goed bij Ajax past", benadrukt hij. "Marc Overmars was het al van plan. Jordi Cruijff zou het misschien ook wel willen, maar van wat ik hoor is hij inmiddels echt wel in een vergevorderd stadium met Míchel. Dat gaat hij natuurlijk niet meer afblazen. Ik denk dat het in de komende dagen rond gaat komen met Míchel", voorspelt Verweij. 

De verslaggever denkt dat het voor de Nederlandse oefenmeester ook niet aantrekkelijk is om aan de slag te gaan bij de nummer vijf van de Eredivisie. "Ik denk dat het ook een belemmering is dat Slot dan heel veel geld moet inleveren, van de acht miljoen die hij mee zou krijgen bij Liverpool", vervolgt hij. "Ik denk dat het gewoon niet mogelijk is", besluit Verweij. 

Valentijn Driessen laat weten dat een terugkeer naar Feyenoord ook nog een optie zou kunnen zijn voor Arne Slot. "Ik ben benieuwd wat Feyenoord gaat doen. Robert Eenhoorn en Dévy Rigaux moeten een ei leggen over Robin van Persie", constateert hij. "Als je Slot kan halen... Zo vaak is hij niet beschikbaar. Je moet altijd bellen. Misschien zegt hij: nu niet, maar volgend jaar sta ik ervoor open."

