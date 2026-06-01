'Slot niet naar Ajax': "Dan moet hij heel veel geld inleveren"

Jordi Cruijff is achter de schermen nog altijd druk bezig met de zoektocht naar een nieuwe trainer bij Ajax. Mike Verweij denkt echter niet dat Arne Slot, die afgelopen weekend werd ontslagen door Liverpool, aan de slag gaat bij de club uit Amsterdam.

"Nee, die is en veel te duur en hij heeft nog veel te veel een Feyenoord-stempel", legt hij uit in de podcast Kick-off van de Telegraaf. "Ik denk dat het uiteindelijk wel mogelijk is, omdat hij in heel veel opzichten best wel een Ajax-trainer is. Dat is altijd een mooi begrip, maar hij is een trainer die veel wint, met aanvallend, attractief en dominant voetbal", constateert Verweij.

"Ik denk wel dat Arne Slot héél goed bij Ajax past", benadrukt hij. "Marc Overmars was het al van plan. Jordi Cruijff zou het misschien ook wel willen, maar van wat ik hoor is hij inmiddels echt wel in een vergevorderd stadium met Míchel. Dat gaat hij natuurlijk niet meer afblazen. Ik denk dat het in de komende dagen rond gaat komen met Míchel", voorspelt Verweij.