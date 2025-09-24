Kick-off
Driessen niet overtuigd: "Ajax verkoopt hem niet aan Real Madrid"
Het laatste Ajax Nieuws

Slot oogst lof: "Dit is zoveel beter dan dat gelul van Heitinga"

Niek
John Heitinga in Eindhoven
John Heitinga in Eindhoven Foto: © Pro Shots

Liverpool boekte dinsdagavond een late bekerzege op Southampton (2-1). Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot was echter heel kritisch op matchwinner Hugo Ekitike.

De spits maakte in de slotfase de winnende goal en trok zijn shirt uit. De actie leverde hem zijn tweede gele en dus een rode kaart op. Slot was niet te spreken over de actie van de Fransman. “Echt onnodig en dom", oordeelt hij na afloop op de persconferentie. 

Slot wijst erop dat de goal grotendeels op het conto van Federico Chiesa te schrijven was. "Als ik in de Champions League-finale een bal in de kruising schoot na het uitkappen van drie man, dan bestaat er een kans dat ik zo zou juichen. Als ik zo’n goal als Hugo had gemaakt, dan was ik naar Chiesa gegaan", aldus de oefenmeester. "Het was een geweldige assist. Ik had hem gezegd: ‘Deze heb ik helemaal aan jou te danken'."

Op Instagram krijgt de oefenmeester veel complimenten voor zijn optreden in de pers. "Wat een genot om naar de tekst en uitleg te luisteren van deze topcoach", aldus Serge. "Persconferenties zijn een 10 met een griffel, ook bij verlies", constateert hij. Ook Ajax-fans laten zich horen. "Johnny Heitinga moet eens dagje met hem meelopen. Wat een verademing deze man", valt te lezen. "Dit is zoveel beter dan dat gelul van Heitinga op vragen", reageert een ander. 

Het laatste Ajax Nieuws
