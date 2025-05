Slot wijst naar Ajax: "Bij PSV en Feyenoord veel en veel beter"

"Ik vind Farioli een goede trainer", zegt Slot in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik lees overal dat hij zo verdedigend speelt. Maar ik zie dat Ajax heel goed kan opbouwen, dat ze makkelijk een man vrij kunnen spelen. En ook dat ze goed druk kunnen zetten en ze kunnen ook uitstekend laag verdedigen."

Ajax maakte slechts 67 doelpunten in de Eredivisie. "Farioli had vooral de pech dat PSV en Feyenoord veel en veel betere aanvallers hadden dan hij bij Ajax had. In de punt met Brobbey en Weghorst was het goed, maar zijn buitenspelers waren gewoon van een minder niveau, ook omdat Mika Godts vaak geblesseerd was. Farioli bracht zijn ploeg wel naar het laatste deel van het veld maar daar gebeurde vervolgens niet zoveel. Daar kon hij als trainer niet veel aan doen."

De Amsterdammers leken op weg naar het kampioenschap, al wilde Farioli dat nooit uitspreken. Ook daar kreeg de Italiaan kritiek op. "Farioli kreeg vervolgens het verwijt dat hij niet heeft uitgesproken dat ze kampioen zouden worden. Dat is dan opeens de reden dat Ajax het niet heeft gehaald. Het is prachtig hoe journalisten altijd weer een andere invalshoek kiezen. Als een trainer niet geliefd is bij journalisten of analisten kan hij het nooit goed doen", besluit Slot.