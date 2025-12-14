Smal wijst na nederlaag op blessures: "Is gewoon een kutsituatie"

Gijs Smal wijst na de nederlaag tegen Ajax op de fysieke gesteldheid van de selectie van Feyenoord. De linksback van de Rotterdamse club spreekt van een mindere situatie voor de club, en zelf speelde hij ook met pijn in Amsterdam.

"Ik heb last van mijn heup, al een maand lang", begint Smal bij ESPN. "En morgenochtend kan ik weer lopen, en dan hoop ik dat ik de dag erna weer kan lopen. Dat doet wel zeer. Maar ja, het hoort er ook een beetje bij. Je moet ermee leren leven. Je moet soms een beetje pijn willen lijden om voor het team alles te kunnen geven."

Smal weet ook niet waarom Feyenoord zoveel blessures heeft. "Als we wisten waar het écht door kwam, hadden we dat allemaal wel veranderd. Als je liefhebber van het spel bent, speel je eigenlijk tot je niet meer kan lopen. Dat doen we allemaal. Vandaag Hwang. Die heeft drie keer meegetraind, en moet een halfuur spelen. Het probleem is dat jongens die net geblesseerd zijn geweest, er meteen weer moeten staan. Dat is het pijnpunt. Het is gewoon een kutsituatie", aldus Smal.