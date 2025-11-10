Smeets: "Is zijn naam zo door het slijk gehaald als Heitinga?"

Mart Smeets heeft zijn licht laten schijnen over de nodige trainers die dit seizoen al werden ontslagen in de Eredivisie. Zo moesten Joseph Oosting (FC Twente), Bas Sibum (Heracles Almelo) en John Heitinga (Ajax) al het veld ruimen.

Smeets merkt wel dat bij clubs als FC Twente en Ajax een ontslag er harder inhakt dan bij Heracles Almelo. "Is de naam Sibum zo door het slijk gehaald als die van Heitinga?", vraagt hij zich af in zijn column voor het Noordhollands Dagblad. "Ik dacht het niet en toch zijn het gelijke monniken en ongelijke kappen. Een jonge, onervaren trainer bij een laaggeplaatste ploeg krijgt het minder voor zijn voeten gegooid dan een onervaren trainer van een pseudo topploeg met kapsones."

Smeets noemt nog een voorbeeld. "FC Twente is toch geen degradatie-voetbalteam nietwaar?", geeft hij aan. "De kracht waarmee Joseph Oosting een schop onder zijn gat kreeg, mocht er ook wezen. Niet goed genoeg, wegwezen en neem je assistent maar meteen mee. Dat is het leven van een trainer, heb ik weleens moeten aanhoren. Trainers en coaches 'are hired to be fired'. Kul natuurlijk, maar het bekt lekker."

De oud-presentator leeft mee met de ontslagen trainers. "Ook mannen als Sibum en Oosting zijn mensen. Mannen die in hun vak van voetbaltrainer 110 procent energie stopten, maar ach, een paar slechte wedstrijden en het tourniquet ging draaien. Weten wij hoe die mensen en hun familie, vrouwen, kinderen, vrienden met zo'n situatie omgaan? Neen."

"Hoe hebben vrouw en kinderen van Heitinga de afgelopen weken geleefd?", vervolgt Smeets. "Kon de 'inner circle' van die mensen enige houvast of hulp op menselijk vlak bieden? Echter ook: ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Voetbaljournalistenvogeltjes doen dat ook. Waarschijnlijk anders dan hockeymensen of volleybaltypes. In ieder geval fluiten ze vaak vals. Door het voetbal lig je als trainer open en bloot op de snijtafel van het bestaan. Moreel respect lijkt tegenwoordig bijna uitverkocht."

Smeets geeft aan dat er vaak wordt geroepen dat de trainers meer dan genoeg verdienen. "Dat is geen enkele reden voor anderen om meningen, ongefundeerd, kwaadaardig, asociaal zelfs in het openbaar in het brandende daglicht te leggen. Beschaving begint bij beperking en de juiste keuze van het woord", besluit hij.