Smit geniet en wijst cruciaal moment aan: "Toen was het klaar"

"Een hele mooie overwinning", begint een breed lachende Smit bij ESPN. "Zo overtuigend heb ik niet vaak gewonnen. Zo heb ik het nog nooit meegemaakt." AZ had de wedstrijd al vroeg in handen, want na drie minuten lag de eerste treffer al in het net. "We stonden 3-0 bij rust en toen dacht ik wel: als we de tweede helft beginnen, kunnen we er helemaal overheen gaan. Toen hij (Owen Wijndal, red) die rode kaart pakte was het klaar."

Volgens Smit lag de kracht van AZ vooral in de organisatie. "We waren niet altijd even goed aan de bal, maar we stonden heel compact. Het voelde alsof we controle hadden." Zelf speelde hij een belangrijke rol met slimme passes richting de flanken, al was hij ook kritisch op zichzelf. "Ik had zelf moeten schieten, voortaan ga ik zelf schieten. Maar ik heb gescoord, dus prima." Met zijn goal zette de jongeling de 4-0 op het scorebord.

Waarom AZ juist tegen Ajax vaak iets extra’s lijkt te brengen, vindt Smit lastig te verklaren. "Ik heb ook geen idee. Misschien een soort extra energie dat we tegen Ajax spelen. Je voelt het ook aan het publiek, het is toch een speciale wedstrijd. Meer vanuit de AZ-kant." Toch waarschuwt hij dat dit niveau constanter moet worden gehaald. "We moeten dit in alle wedstrijden brengen, en de supporters ook. We kunnen het wel, maar we zijn te vaak wisselvallig. Dat zeggen we heel vaak, maar ik hoop dat het er vanaf nu uit is."