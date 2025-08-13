Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Smit stond in contact met Ajax': "Geprobeerd, maar niet gelukt"

Rik Engelbertink
bron: Het Parool
Kees Smit en Tygo Land
Kees Smit en Tygo Land Foto: © Pro Shots

De 'ontdekker' van Frank en Ronald de Boer en Wesley Sneijder, Arnout Colijn (87), is gestopt als scout. Hij was regelmatig aanwezig op de Noord-Hollandse amateurvelden en zag ook Kees Smit voetballen.

"Ik zag hem in 2014 als achtjarige spelen in de E3 van De Foresters uit Heiloo", vertelt Colijn aan Het Parool. "Ik ben toen naar de trainer gegaan en hij zei tegen me dat het niets met Ajax ging worden. Smits hele kamer hing vol met AZ-posters, en zijn vader had een seizoenkaart en was helemaal gek van AZ. We hebben hem nog een keer geprobeerd uit te nodigen, maar dat is niet gelukt."

Een jaar later werd Smit opgenomen in de jeugdopleiding van AZ. Hopelijk kiest Smit na zijn periode bij AZ nog voor een tussenstap bij Ajax. "Het is zijn club (AZ, red.) en daar moet je dan niet aankomen, maar ik hoop wel dat hij doorkrijgt dat wanneer hij de stap wil maken naar het buitenland, hij beter eerst nog even bij Ajax kan komen voetballen", stelt Colijn, die inmiddels is gestopt bij Ajax.

In die veertig jaar zag hij veel grote talenten, maar aan Wesley Sneijder houdt hij de mooiste herinneringen over. "Dat was op een pupillentoernooi van KFC uit Koog aan de Zaan. Sneijder was toen al tweebenig, brutaal en dominant, en had een enorme handelingssnelheid. Precies wat ze willen zien bij Ajax. Zelfs een blinde had zijn talent nog gezien."

Gerelateerd:
Oliver Edvardsen bij Ajax (rechts)

Reserve mag niet vertrekken: "Ajax voorziet hem als een soort joker"

0
Marijn Beuker en Ko Itakura

Ajax krijgt goed nieuws over aanwinst: "Ere wie ere toekomt"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd