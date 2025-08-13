'Smit stond in contact met Ajax': "Geprobeerd, maar niet gelukt"

De 'ontdekker' van Frank en Ronald de Boer en Wesley Sneijder, Arnout Colijn (87), is gestopt als scout. Hij was regelmatig aanwezig op de Noord-Hollandse amateurvelden en zag ook Kees Smit voetballen.

"Ik zag hem in 2014 als achtjarige spelen in de E3 van De Foresters uit Heiloo", vertelt Colijn aan Het Parool. "Ik ben toen naar de trainer gegaan en hij zei tegen me dat het niets met Ajax ging worden. Smits hele kamer hing vol met AZ-posters, en zijn vader had een seizoenkaart en was helemaal gek van AZ. We hebben hem nog een keer geprobeerd uit te nodigen, maar dat is niet gelukt."

Een jaar later werd Smit opgenomen in de jeugdopleiding van AZ. Hopelijk kiest Smit na zijn periode bij AZ nog voor een tussenstap bij Ajax. "Het is zijn club (AZ, red.) en daar moet je dan niet aankomen, maar ik hoop wel dat hij doorkrijgt dat wanneer hij de stap wil maken naar het buitenland, hij beter eerst nog even bij Ajax kan komen voetballen", stelt Colijn, die inmiddels is gestopt bij Ajax.

In die veertig jaar zag hij veel grote talenten, maar aan Wesley Sneijder houdt hij de mooiste herinneringen over. "Dat was op een pupillentoernooi van KFC uit Koog aan de Zaan. Sneijder was toen al tweebenig, brutaal en dominant, en had een enorme handelingssnelheid. Precies wat ze willen zien bij Ajax. Zelfs een blinde had zijn talent nog gezien."