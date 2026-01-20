Kick-off
Verweij bevestigt: 'Ajax gaat voor die positie nog iemand halen'
Smit tevreden ondanks gelijkspel: "Als je dat lukt in de ArenA..."

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Milan Smit maakt de 2 2 in de Aren A
Milan Smit maakt de 2 2 in de Aren A Foto: © Pro Shots

Milan Smit wist op spectaculaire wijze te scoren tegen Ajax namens Go Ahead Eagles. De spits is blij met zijn treffer, maar baalt ook van het feit dat zijn ploeg in de eerste helft zo slecht voor de dag kwam. 

"Je weet dat als je zo'n bal goed raakt, dan voel je wel of hij de goede richting ingaat", opent Smit in gesprek met ESPN. "Ik zag niet echt waar de goal was, het was puur op gevoel. Ik deed het wel bewust, maar het is heerlijk dat je zo de 2-2 maakt."

Waarom ging het in de eerste helft zo matig? "We hadden een bepaalde tactiek in de eerste helft en dat pakte niet helemaal goed uit. We switchen ook van tactiek in de eerste helft, maar dat was misschien niet helemaal goed doorgekomen naar de spelers."

Dat moet Smit even uitleggen. "We speelden in het begin niet man-op-man op het middenveld en in de tweede helft gingen we dat wel doen en hebben we dat fantastisch opgepakt. Als je in de ArenA van een 2-0 achterstand terugkomt, mag je denk ik tevreden zijn."

