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Smit vindt Ajax geen stap omhoog: "AZ doet niet onder voor Ajax"

Sara
bron: De Telegraaf
Kees Smit juicht
Kees Smit juicht Foto: © BSR Agency

Kees Smit stelt dat AZ momenteel niet veel minder is dan de traditionele topdrie in de Eredivisie. Het verschil is volgens de middenvelder zodanig klein geworden dat hij een transfer naar Ajax, PSV of Feyenoord niet per se meer als een noodzakelijk stap ziet. 

Smit werd afgelopen zomer wel in verband gebracht met een transfer, maar niets werd concreet. Een vand e redenen was de hoge vraagprijs van AZ: vijftig miljoen euro. "Dat heeft ermee te maken, maar ook dat AZ momenteel niet onderdoet voor PSV, Ajax of Feyenoord'', legt Smit uit in gesprek met De Telegraaf. "Ik vond het voor Sven een heel logische stap naar PSV en die heeft hij verdiend. Maar nogmaals: ik weet niet of dit voor mij ook zo is. En er is voor mij niks voorbijgekomen waarover ik hoefde na te denken."

"Het verschil is niet meer zo groot als voorheen, al was PSV vorig seizoen een uitzondering", vervolgt hij. "De stap vanuit AZ naar een van die clubs is niet per se meer nodig. Al heb ik er wel eens over nagedacht. In het verleden is bewezen dat zo’n stap ideaal kán zijn. PSV en Feyenoord spelen bijvoorbeeld in de Champions League, wat een niveautje hoger is. Dan wordt er meer van je verwacht."

Of AZ volgens Smit dan ook meedoet om de titel? "Dat moet nog blijken. Op dit moment doen we het heel goed, maar in de afgelopen jaren zijn er ook periodes geweest waarin we echt zijn ingestort en de aansluiting verloren. In de winterstop kunnen we er iets meer over zeggen, denk ik. Maar we gaan ons best doen om zo lang mogelijk mee te doen."

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