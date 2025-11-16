Smit wees Ajax af: "Na de vierde training niet meer gekomen"

Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Rik Engelbertink
bron: Helden
Kees Smit baalt
Kees Smit baalt Foto: © Pro Shots

Kees Smit is een van de beste spelers uit de huidige lichting. AZ kan rekenen op interesse van Europese grootmachten, maar het had weinig gescheeld of Smit had bij Ajax gespeeld.

Smit ging op zijn negende aan de slag bij AZ, terwijl ook Ajax geïnteresseerd was. "Bij AZ kwam ik niet alleen in een hoger team, ik vond het er ook leuker", zegt de jonge spelmaker tegen Helden. "Ik heb wel serieus over Ajax nagedacht, heb ook aan wat trainingen meegedaan, maar na de vierde training ben ik niet meer gekomen", onthult Smit. 

"Ik vond het niet leuk meer", is de middenvelder van AZ over zijn periode in Amsterdam. "De jongens die daar speelden waren heel mans, brutaler dan ik, dat was ik niet zo gewend. AZ paste beter bij me", besluit Smit. 

