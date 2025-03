Sneijder aangepakt: "Ik word een beetje boos op die jongens op tv"

Leonardo Vitor Santiago botste als speler meerdere keren met zijn trainers, maar is nu zelf begonnen aan zijn loopbaan als coach. De oud-voetballer van Feyenoord, NAC Breda en Ajax traint de Onder 15 van ADO Den Haag. Hij komt in het jeugdvoetbal veel te weinig oud-collega's tegen, stelt hij in BN de Stem.