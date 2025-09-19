AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Sneijder baalt van tactiek Ajax: "Dat vond ik heel opmerkelijk"

Niek
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © Pro Shots

Ajax verloor woensdagavond in de Johan Cruijff Arena met 0-2 van Internazionale door twee kopgoals van Marcus Thuram. Wesley Sneijder stoorde zich na afloop vooral aan de tweede treffer van de sterke Franse centrumspits. 

"Het is weer een goed genomen hoekschop", sprak hij bij Ziggo Sport. "Hij kopt hem heel simpel in. Dat zijn spelhervattingen, ook die moet je trainen. Ook daar moet je de juiste poppetjes bij elkaar zetten", aldus Sneijder, die zag dat Davy Klaassen de lange aanvaller moest verdedigen. 

"Dan zou je denken – als Thuram de eerste heeft gemaakt – dat je iets gaat omzetten. Dat vond ik heel opmerkelijk", besluit de voormalig profvoetballer over de tactiek van trainer John Heitinga. "Het is nu zaak dat ze de knop omzetten. Ze wisten van tevoren dat Inter een maatje te groot is, dat is ook gebleken. "Maar laat dat je niet grijpen, zondag moet je weer. Het is een lang seizoen nog met heel veel wedstrijden. De knop moet nu heel snel weer om", besluit Sneijder. 

