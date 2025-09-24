Sneijder baart opzien: "Die twee ploegen zijn verder dan Ajax"

AZ en Feyenoord hebben afgelopen weekend de beste indruk gemaakt tijdens de topaffiches in de Eredivisie. Dat is de stellige conclusie van oud-internationals Wesley Sneijder en Jan Mulder na het voetbalweekend waarin AZ – Feyenoord (3-3) en PSV – Ajax (2-2) op het programma stonden.

Jan Mulder, te gast bij het Ziggo Sport-programma Rondo, genoot het meest van de wedstrijd in Alkmaar. "AZ - Feyenoord was beter dan PSV - Ajax. Leuke wedstrijd en prachtige doelpunten. Het ging op en neer. Feyenoord vond ik de beste ploeg, die hebben indruk gemaakt", aldus de analyticus.

Wesley Sneijder sloot zich volledig aan bij die woorden en deed daar nog een schepje bovenop. "AZ en Feyenoord zijn op dit moment verder dan Ajax en PSV. Ja, allebei. Dat vind ik wel. Het is geen statement, maar gewoon een constatering", aldus de oud-Ajacied.

De voormalig spelmaker roemt vooral de speelwijze en het vertrouwen binnen de selectie. "Ik heb AZ het begin van het seizoen gezien en die spelen goed voetbal, hebben leuke spelers. Ze hebben spelers waarvoor je naar het stadion komt. En Feyenoord, nu met Valente erbij op het middenveld, die spelen ook sterk."

Volgens Sneijder is het verschil vooral te verklaren door de manier waarop de trainers met hun spelers omgaan. "Dat is nou een gevalletje van vertrouwen. Die jongen (Valente, red.) krijgt vertrouwen van Van Persie en die betaalt het vertrouwen terug. Deze twee ploegen zijn individueel verder dan Ajax en PSV en ook als team."