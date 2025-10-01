Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Sneijder bekritiseert Ajacied: "De zoveelste keer dat ik dat hoor"

Cherine
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © BSR Agency

Volgens de recordinternational Wesley Sneijder is het spel van Ajax ondermaats. In interviews zegt de trainer dingen die hij normaal gesproken nooit zegt. Sneijder merkt ook op dat John Heitinga wankelt.

"Het doet hem wel iets", zegt Sneijder bij Ziggo Sport in de voorbeschouwing van de Champions League-duel tussen Olympic Marseille en Ajax. "Hij oogt niet helemaal zeker van zijn zaak en heeft moeite met wat hij steeds moet zeggen. Zeg ik wel het juiste?"

"We moeten onze huid duur verkopen. Het is de zoveelste keer dat ik dat hoor. Ik ken hem al vanaf zijn zevende, maar zoiets heb ik hem nog nooit horen zeggen", merkt hij op. "Ik hoorde het Davy Klaassen ook zeggen. De huid duur verkopen… Toon gewoon meer dan honderd procent inzet. Toon lef, toon ballen. De middenvelders moeten ballen opeisen. Ga gewoon voetballen."

