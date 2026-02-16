Het laatste Ajax Nieuws
Sneijder benaderd door Jordi Cruijff: "We gaan binnenkort zitten"
Wesley Sneijder Foto: © BSR Agency
Ajax heeft onlangs contact opgenomen met Wesley Sneijder. De voormalig profvoetballer gaat binnenkort zitten met Jordi Cruijff.
Sneijder gaf in het verleden meermaals aan open te staan voor een functie bij Ajax. Maandagavond in Rondo van Ziggo Sport vertelt de ex-middenvelder dat hij inmiddels is benaderd door Cruijff. "Ik heb inmiddels contact gehad, zeker. We gaan binnenkort wel even zitten", laat hij weten.
Wat de plannen van de nieuwe technisch directeur van Ajax zijn met Sneijder, is nog niet duidelijk. "Ik ben benieuwd naar wat zij willen, omdat zij contact met mij hebben opgenomen. We gaan het bespreken en dan komen we vast wel ergens uit, of niet", besluit hij.
