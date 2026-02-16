Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Sneijder benaderd door Jordi Cruijff: "We gaan binnenkort zitten"

Max
bron: Rondo
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © BSR Agency

Ajax heeft onlangs contact opgenomen met Wesley Sneijder. De voormalig profvoetballer gaat binnenkort zitten met Jordi Cruijff. 

Sneijder gaf in het verleden meermaals aan open te staan voor een functie bij Ajax. Maandagavond in Rondo van Ziggo Sport vertelt de ex-middenvelder dat hij inmiddels is benaderd door Cruijff. "Ik heb inmiddels contact gehad, zeker. We gaan binnenkort wel even zitten", laat hij weten. 

Wat de plannen van de nieuwe technisch directeur van Ajax zijn met Sneijder, is nog niet duidelijk. "Ik ben benieuwd naar wat zij willen, omdat zij contact met mij hebben opgenomen. We gaan het bespreken en dan komen we vast wel ergens uit, of niet", besluit hij. 

Gerelateerd:
Oleksandr Zinchenko strompelt het veld af

Zinchenko-blessure komt hard aan: "Hij wilde zo graag naar Ajax"

0
Oscar Garcia

Garcia geeft tekst en uitleg: "Dan kun je de top niet halen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wesley Sneijder
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"

0
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties