Sneijder biecht leugen op: "Die 'fuck you' was wel richting hem"

Wesley Sneijder heeft een meer dan twintig jaar oude leugen opgebiecht. In 2004 kwam hij als invaller het veld in tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal. Sneijder was boos dat hij geen basisspeler was, waarna hij 'fuck you' schreeuwde naar de bank na zijn goal. Naderhand ontkende hij dat zijn scheldkanonnade richting trainer Ronald Koeman gericht was.

Ondanks Sneijder zijn 1-2, verloor Ajax het duel met 4-2 van FC Utrecht. "Ik dacht: nu heb ik gescoord, de winnende gemaakt en klaar. Maar uiteindelijk kregen we de deksel op de neus. En ik was natuurlijk in de media meteen onderwerp van gesprek. Het was een beetje frustratie", zegt hij in de podcast Wes & Raf, met oud-ploeggenoot Rafael van der Vaart. Presentator Wytse van der Goot herinnert zich dat hij 'fuck you' riep. "Ja. Ik was jong. Negentien, twintig denk ik. Wat wel zo was: ik zei natuurlijk dat het niet richting Koeman was. Dat was natuurlijk niet waar, want het was wel richting hem", geeft hij toe.