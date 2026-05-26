Sneijder biecht leugen op: "Die 'fuck you' was wel richting hem"
Wesley Sneijder heeft een meer dan twintig jaar oude leugen opgebiecht. In 2004 kwam hij als invaller het veld in tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal. Sneijder was boos dat hij geen basisspeler was, waarna hij 'fuck you' schreeuwde naar de bank na zijn goal. Naderhand ontkende hij dat zijn scheldkanonnade richting trainer Ronald Koeman gericht was.
Ondanks Sneijder zijn 1-2, verloor Ajax het duel met 4-2 van FC Utrecht. "Ik dacht: nu heb ik gescoord, de winnende gemaakt en klaar. Maar uiteindelijk kregen we de deksel op de neus. En ik was natuurlijk in de media meteen onderwerp van gesprek. Het was een beetje frustratie", zegt hij in de podcast Wes & Raf, met oud-ploeggenoot Rafael van der Vaart.
Presentator Wytse van der Goot herinnert zich dat hij 'fuck you' riep. "Ja. Ik was jong. Negentien, twintig denk ik. Wat wel zo was: ik zei natuurlijk dat het niet richting Koeman was. Dat was natuurlijk niet waar, want het was wel richting hem", geeft hij toe.
"Maar het mooiste was dat hij het liet gaan. De volgende ochtend moest ik bij hem komen. Ik kreeg een berichtje: vóór de training even naar mijn kantoortje komen", weet hij nog. "Toen zei hij: ‘Wes, wat was dat?’ Ik zei: ‘Ja, weet je… Ik heb er een nacht over geslapen en het was niet goed. Straf me maar, doe alles wat je wilt. Maar het was wel degelijk richting jou. Dat had ik niet moeten doen.’"
"En toen ik dat zei, zei hij: ‘Nu je dit zegt, nu je eerlijk bent, blijf je bij de selectie. Anders had ik je teruggezet.’ Dat heeft hij echt gezegd. Goed management, zeker", blikt Sneijder terug. "Eerlijkheid is gewoon heel belangrijk. En ik vond dat ik dat gewoon moest doen. Ik had het gevoel dat ik gewoon eerlijk moest zijn. Dan maar een straf. Het zou zwak zijn om dat niet te zijn."
