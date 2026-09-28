Sneijder: "Brobbey is ook goed bezig, maar hij is iets completer"

Voor Kieft kwam de heldenrol van Meerdink niet helemaal als een verrassing. "Je weet dat het erin zit, maar je wil zien dat het eruit komt. Anders blijf je een eeuwig talent. Ik hoop dat hij doorpakt", begint de analist in Rondo van Ziggo Sport.

Wat Sneijder betreft houdt Xavi vast aan de spits van AZ. "Ik vind dat Meerdink eerste spits moet worden. Brian Brobbey is ook goed bezig, maar ik vind Meerdink iets completer", vergelijkt de analist. "Hij heeft meer dat fijne. Donyell Malen is anders. Hij is fantastisch, maar bij Oranje niet."