Sneijder deelt flinke tik uit na verlies: "Hij is Ajax-onwaardig"

Wesley Sneijder volgde vanuit de studio van Ziggo Sport het duel tussen Chelsea en Ajax. De Amsterdammers kregen een harde nederlaag te verwerken, en de oud-international van Oranje was allesbehalve te spreken over wat hij zag.

Sneijder: "We kunnen ons gaan vastbinden aan de eerste vijftien minuten, maar we moeten niet vergeten dat er gewoon Ajax-onwaardige spelers op het veld staan", aldus de voormalig middenvelder. "Niet allemaal, maar er zijn te veel spelers met beperkte kwaliteiten."

De oud-Ajacied komt ook met namen op de proppen. "Godts heb je helemaal niet gezien, Taylor haakt af binnen vijftien minuten, Sutalo vind ik verdedigend gezien Ajax-onwaardig, Lucas Rosa vind ik Ajax-onwaardig en Baas werd aan alle kanten voorbijgelopen. Als linksback kan dat niet meer", besluit hij.

