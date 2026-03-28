Sneijder directeur bij Ajax? "Wesley, begin eens in het mascottepak"

Theo Maassen begrijpt maar weinig van het beleid dat men bij Ajax voert. De cabaretier vergelijkt de situatie met 'zijn' PSV en doet dat op geheel eigen wijze.

"Ik heb het idee dat ze bij Ajax voortdurend, veel meer dan bij PSV, in het verleden zijn blijven hangen", vertelt Maassen in het Algemeen Dagblad. "Bij ons had je vroeger Willy van der Kuijlen. Die overhandigde altijd een shirtje aan een nieuwe speler en daarna moest Willy weer opzouten. Zo hoort het ook te zijn, vind ik. Maar bij Ajax maakten ze Johnny Heitinga opeens hoofdtrainer, omdat-ie vroeger zo leuk kon verdedigen."

Sjoerd Mossou stelt vervolgens dat Heitinga wel Ajax-dna heeft. "Wat is dat toch voor een wonderlijk soort gelul? Ik maak al een paar jaar de podcast Ervaring voor beginners, waarin ik steeds mensen interview die ergens heel goed in zijn. Daarin komt vaak dezelfde theorie van me voorbij: namelijk dat wij mensen allemaal dom en slim tegelijkertijd zijn. Ieder mens is zowel slim als dom. Maar de mate waarin je dat zelf een beetje kunt inschatten – waar je domheid zit en waar je slimheid – maakt uiteindelijk of je een verstandig mens bent, of juist totaal niet."

"Veel van die Amsterdammers willen zo graag de upperdogs zijn. Ze hebben zo’n grote bakkes dat ze zichzelf, of al die andere zogenaamde echte Ajacieden, de hele tijd enorm overschatten. Dus ja, dan maak je Edwin van der Sar opeens directeur, omdat-ie vroeger zo goed heeft gekeept. Hier in Eindhoven zijn ze in staat om daar iets realistischer naar te kijken."

"Bij Ajax wil Wesley Sneijder graag technisch directeur worden, geloof ik. Dan denk ik: Wesley, grote vriend, begin nou eerst eens in het mascottepak. Of ga die jongens lekker een keertje vrijetrappentraining geven. Maar Sneijder denkt meteen: ik word directeur. Maar waarom dan?" aldus Maassen.