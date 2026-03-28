Sneijder directeur bij Ajax? "Wesley, begin eens in het mascottepak"
Theo Maassen begrijpt maar weinig van het beleid dat men bij Ajax voert. De cabaretier vergelijkt de situatie met 'zijn' PSV en doet dat op geheel eigen wijze.
"Ik heb het idee dat ze bij Ajax voortdurend, veel meer dan bij PSV, in het verleden zijn blijven hangen", vertelt Maassen in het Algemeen Dagblad. "Bij ons had je vroeger Willy van der Kuijlen. Die overhandigde altijd een shirtje aan een nieuwe speler en daarna moest Willy weer opzouten. Zo hoort het ook te zijn, vind ik. Maar bij Ajax maakten ze Johnny Heitinga opeens hoofdtrainer, omdat-ie vroeger zo leuk kon verdedigen."
Sjoerd Mossou stelt vervolgens dat Heitinga wel Ajax-dna heeft. "Wat is dat toch voor een wonderlijk soort gelul? Ik maak al een paar jaar de podcast Ervaring voor beginners, waarin ik steeds mensen interview die ergens heel goed in zijn. Daarin komt vaak dezelfde theorie van me voorbij: namelijk dat wij mensen allemaal dom en slim tegelijkertijd zijn. Ieder mens is zowel slim als dom. Maar de mate waarin je dat zelf een beetje kunt inschatten – waar je domheid zit en waar je slimheid – maakt uiteindelijk of je een verstandig mens bent, of juist totaal niet."
"Veel van die Amsterdammers willen zo graag de upperdogs zijn. Ze hebben zo’n grote bakkes dat ze zichzelf, of al die andere zogenaamde echte Ajacieden, de hele tijd enorm overschatten. Dus ja, dan maak je Edwin van der Sar opeens directeur, omdat-ie vroeger zo goed heeft gekeept. Hier in Eindhoven zijn ze in staat om daar iets realistischer naar te kijken."
"Bij Ajax wil Wesley Sneijder graag technisch directeur worden, geloof ik. Dan denk ik: Wesley, grote vriend, begin nou eerst eens in het mascottepak. Of ga die jongens lekker een keertje vrijetrappentraining geven. Maar Sneijder denkt meteen: ik word directeur. Maar waarom dan?" aldus Maassen.
Gerald Alders over Ajacied: "Ik heb nog niet met hem gesproken"
Sneijder directeur bij Ajax? "Wesley, begin eens in het mascottepak"
Theo Maassen: "Het zijn gouden tijden voor een PSV'er in Amsterdam"
Wout Weghorst vergeleken met PSV'er: "Koeman meet met twee maten"
Theo Maassen werd voor PSV: "Toen Ajax het hoog in hun bol kreeg"
Van den Brom: "Of ik bij FC Twente weer met Weghorst ga werken?"
Kwakman over Ajacied: "Het is toch als hij daar klaar staat..."
Gerald Alders: "Het is heel lastig om in dit team te komen..."
Oranje wint oefeninterland met Noorwegen: Wout Weghorst valt in
Kippenvel: Oranje-fans in ArenA eren Cruijff in veertiende minuut
Bounida blij met oproep Marokko: "Wil mijn kwaliteiten op het veld tonen"
Kraay haalt uit: "Als er dan geen plek voor een basisspeler van Ajax is?"
MATCHDAY | Oranje start met Ajacied Weghorst op de reservebank
Verweij ziet kans voor ex-Ajacied: "Denk dat dit moment ideaal is"
Ajax-talent over ambities: "In vijf jaar paar keer kampioen met Ajax"
"Dat wordt bij Gravenberch, Valente en Smit over het hoofd gezien"
Noa Vahle: "Ik vraag me af of Ajax überhaupt tweede wil worden"
Ten Hag looft Wout Weghorst: "Slaat soms wat door in zijn gedrag"
Hélène Hendriks vertelt over Oranje-boycot: "Op de vingers getikt"
Brobbey onthult sterkste tegenstander: "Dat was wel een beest"
KNVB komt met flinke waarschuwing voor clubs na 'paspoortgate'
Willem Weijs roemt Ajax-talent: "Hij heeft me best wel verrast"
Koeman over transfer oud-Ajacied: "Hij heeft mij ook gebeld"
'Ajax hield datalek stil na sluiten van deal met ethisch hacker'
'Francisco Conceição kan zich gaan opmaken voor megatransfer'
Supporters aangehouden na ongeregeldheden in ArenA: "Volle gang"
PSV'er meldt zich boos op Instagram na Marokkaanse oproep Bounida
Dies Janse over toekomst: "Probeer me daar niet op te focussen"
PSV maakt indruk: "Een spectaculaire sprong richting Ajax-niveau"
Gloukh maakt indruk op sterspeler van PSG: "Heel goede speler"