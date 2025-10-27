Sneijder en Van der Vaart botsen over Ajax: "Jij denkt dat echt?"

Wout Weghorst verdeelt de meningen, ook bij de analisten van Studio Voetbal . Na zijn gelijkmaker tegen FC Twente (2-3) en opvallende viering met trainer John Heitinga, liepen de meningen van oud-internationals als Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder uiteen.

"We vinden het een beetje een rare snuiter, maar hij kopte die bal wel goed in", stelde Wim Kieft. "Dat hij daarna naar zijn trainer liep, daar kun je van alles van vinden. Ik denk dat hij het wel meende. We zijn snel geneigd om te zeggen: het is een aansteller, een showmaker. Maar hij kopt hem goed in."

Pierre van Hooijdonk kon die lijn deels volgen: "Maar ik vond hem wel goed spelen." Hij voegde daaraan toe: "Je moet het opdelen. Met de wedstrijdinstelling van Weghorst is niets mis. Maar wat ik niets met wedstrijdinstelling te maken vind hebben, is het overdreven gedrag wat hij in een heleboel wedstrijden laat zien. Daarmee deed hij Ajax ook de das om in Londen. Dat is jezelf willen profileren op een totaal verkeerde manier. Dat kan iemand van 21 jaar overkomen, maar niet iemand met zijn leeftijd."

De meest opvallende uitspraak kwam echter van Rafael van der Vaart: "De mentaliteit van Weghorst is een zegen voor Ajax. Ik wist niet dat ik dit uit mijn mond zou krijgen. Ik vind het natuurlijk af en toe helemaal niets, maar ik moet eerlijk zeggen dat Ajax zijn mentaliteit nodig heeft. Ik begin er bijna van te genieten. Hij krijgt het toch elke keer voor elkaar. Tegen Chelsea overdreef hij een klein beetje, maar het is wat je nodig hebt. Als Ajacied ben ik er blij mee."

Wesley Sneijder, die samen met Van der Vaart in Boekarest was, dacht daar anders over: "Ik ben het er totaal niet mee eens. Voor mij is het nog steeds dezelfde gek. Alleen ik vond het interview wel echt goed van hem."

Hij keek zijn oude ploeggenoot aan en vroeg: "Jij denkt echt dat hij de redder wordt van Ajax? Hij gaat Ajax weer terugbrengen naar de top?" Waarop Van der Vaart reageerde: "Ik moet ook maar wat zeggen, Wes."