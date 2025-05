Sneijder en Van der Vaart in Ajax-discussie: "Waarom moet dat?"

Bij Ajax wilde men de afgelopen weken niet praten over een eventuele landstitel. Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart zijn het er niet over eens.

Sneijder begrijpt wel waarom Farioli en co. er niet over wilde praten, maar daar is Van der Vaart het niet mee eens. "Dat vind ik helemaal niet”, stelt hij in Rondo van Ziggo Sport. “Je moet arrogantie uitstralen en zeggen: wij gaan die titel halen. Natuurlijk wel Wes.” Sneijder blijft bij zijn standpunt. “Waarom moet je het altijd zeggen? Ik had het misschien ook wel niet gezegd."

Van der Vaart begrijpt niks van zijn collega en blikt terug op het WK van 2010. "Ach, Wes, het eerste wat jij zei: we worden wereldkampioen. Toen dacht ik nog van: nou, Spanje is een beetje beter”, herinnert hij. Sneijder countert: “Wij wisten dat als wij negen punten voor zouden staan, dan worden we kampioen. Maar niet in deze toestand."

“Ik zou dan gewoon, als je toch boven je stand leeft, lekker liegen: wij zijn de beste", vervolgt Van der Vaart. Volgens Sneijder is dat geen goed plan. “Je krijgt hem dan dubbel zo hard om je oren, hè."