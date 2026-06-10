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Sneijder en Van der Vaart onthullen: "Met hem mag je nooit op stap"

Gijs Kila
bron: Wes & Raf
Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart
Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart Foto: © Ziggo Sport

Rafael van der Vaart heeft het verjaardagsfeest van Wesley Sneijder aan zich voorbij moeten laten gaan. Niet omdat hij geen uitnodiging kreeg, maar omdat partner Estavana Polman daar anders over dacht. Dat onthulde het duo in de podcast Wes & Raf van Ziggo Sport.

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Sneijder vierde zijn 42ste verjaardag enkele dagen voor zijn officiële verjaardag met een besloten feest. "Eigenlijk met een klein groepje. Gewoon gezellig, bij elkaar, muziek maken. Uiteindelijk ook nog met een kleine afterparty in een kelder. Die feestjes kun je wel aan mij overlaten, hoor."

Opvallend genoeg ontbrak Van der Vaart. Volgens Sneijder had dat een duidelijke reden. "Hij mocht niet."

Van der Vaart bevestigde lachend dat zijn afwezigheid alles te maken had met Polman. "Ja, als ik tegen Es zeg: ‘Ik ga met Wes op stap’, dan wordt dat niet met gejuich ontvangen, zeg maar."

Volgens Sneijder had Polman al genoeg verhalen gehoord over de avonturen van het duo. "Hij stuurde me een bericht."

Daarop lichtte Van der Vaart verder toe waarom zijn vriendin niet enthousiast was. "Zij zag ons samen en ik had natuurlijk al vaak over hem verteld, dat als wij elkaar zien, er toch wel wat gebeurt."

De conclusie van Polman was volgens de oud-international dan ook glashelder. "En toen zag ze ons en zei ze: ‘Met hem mag je nooit op stap.’"

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