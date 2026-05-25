Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Sneijder en Van der Vaart zien zoons uitgaan: "Gaat je carrière"

Sara
bron: Ziggo Sport
Damian van der Vaart
Damian van der Vaart Foto: © BSR Agency

De zoons van Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder kunnen het net als hun vaders goed met elkaar vinden. Zo gingen ze onlangs samen op stap in Amsterdam en gaan ze regelmatig samen uit eten. 

"Onze zoons hebben elkaar ook gevonden. De ene speelt bij Utrecht en de andere bij Ajax, maar die hebben ook een connectie. Ik stond van de week met die twee jongens in de Bastille", vertelt Sneijder in de podcast Wes en Raf van Ziggo Sport. "Daar gaat je carrière", lachte Van der Vaart nadat hij een foto ontving van Sneijder met Damian van der Vaart en Jessey Sneijder in de kroeg. 

Sneijder vindt dat de jongens wel nog veel kunnen leren. "Het zijn twee totaal verschillende types. Ze moeten wat meer van zich af gaan bijten, maar ik ben blij dat zij elkaar gevonden hebben. En ze leven wel. Ze padellen ook veel samen en gaan uit eten met hun vriendinnen erbij."

Van der Vaart speelt voor Jong Ajax en Jessey Sneijder bij Jong FC Utrecht. Rafael van der Vaart ziet dat hun zoons anders zijn dan zijzelf. "Onze zoons zijn heel professioneel, vergeleken met ons. Die drinken ook geen druppel en hebben een gezellige avond. Maar ik was gewoon trots, dat hij die foto stuurde." 

Gerelateerd:
Martin Jol

Jol: "Er was niets mis met Ajax, zeker niet vergeleken met nu"

0
Ajax viert het doelpunt van Davy Klaassen

Ajax oogst complimenten: "Niemand dacht dat ze het zouden redden"

0
Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Ron Jans

Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"

0
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Davy Klaassen

Davy Klaassen na overwinning: "Dat interesseert me allemaal niet"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Sneijder en Van der Vaart zien zoons uitgaan: "Gaat je carrière"

Jol: "Er was niets mis met Ajax, zeker niet vergeleken met nu"

Ajax oogst complimenten: "Niemand dacht dat ze het zouden redden"

Ajax getipt: "Kunnen nog een serieus bedrag aan hem verdienen"

Ajax ziet talent transfervrij vertrekken: "Hopelijk geen vaarwel"

Viergever keert terug bij Ajax? "Ik houd alle opties nog open"

Ajax verwacht snel nieuwe trainer: "Weten wat ze kunnen bieden"

Moet Ajax Pep Guardiola willen benaderen? "Dan sta je voor lul"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws