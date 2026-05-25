Sneijder en Van der Vaart zien zoons uitgaan: "Gaat je carrière"
De zoons van Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder kunnen het net als hun vaders goed met elkaar vinden. Zo gingen ze onlangs samen op stap in Amsterdam en gaan ze regelmatig samen uit eten.
"Onze zoons hebben elkaar ook gevonden. De ene speelt bij Utrecht en de andere bij Ajax, maar die hebben ook een connectie. Ik stond van de week met die twee jongens in de Bastille", vertelt Sneijder in de podcast Wes en Raf van Ziggo Sport. "Daar gaat je carrière", lachte Van der Vaart nadat hij een foto ontving van Sneijder met Damian van der Vaart en Jessey Sneijder in de kroeg.
Sneijder vindt dat de jongens wel nog veel kunnen leren. "Het zijn twee totaal verschillende types. Ze moeten wat meer van zich af gaan bijten, maar ik ben blij dat zij elkaar gevonden hebben. En ze leven wel. Ze padellen ook veel samen en gaan uit eten met hun vriendinnen erbij."
Van der Vaart speelt voor Jong Ajax en Jessey Sneijder bij Jong FC Utrecht. Rafael van der Vaart ziet dat hun zoons anders zijn dan zijzelf. "Onze zoons zijn heel professioneel, vergeleken met ons. Die drinken ook geen druppel en hebben een gezellige avond. Maar ik was gewoon trots, dat hij die foto stuurde."
