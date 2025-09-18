'Sneijder fileert onmachtig Ajax': "Kunnen het niveau niet aan"

Ajax moest woensdagavond zijn meerdere erkennen in Internazionale. Na afloop trokken analisten Wesley Sneijder en Theo Janssen scherpe conclusies over de wedstrijd. Vooral de uitvoering van hoekschoppen door de ploeg van John Heitinga leidde tot onbegrip bij het duo.

"Het is weer een goed genomen hoekschop", analyseerde Sneijder bij Ziggo Sport de tweede treffer van Marcus Thuram. "Hij kopt hem heel simpel in. Ja, dat zijn spelhervattingen. Ook die moet je trainen. Ook daar moet je de juiste poppetjes bij elkaar zetten. Dan zou je denken als Thuram de eerste heeft gemaakt dat je iets gaat omzetten. Dat vond ik heel opmerkelijk."

Janssen vulde aan dat Ajax waarschijnlijk dacht dat Davy Klaassen, die de mandekking op Thuram moest verzorgen, daar het beste in is. "Het zal een reden hebben. Maar die Thuram is zó krachtig. Klaassen krijgt niet eens de kans om te springen. Het is ook gewoon een hele goede spits."

Uiteindelijk bleef het voor Ajax bij één echt grote kans. In de eerste helft miste Mika Godts een één-op-één-kans. "Ja, dan wordt het een andere wedstrijd", meende Sneijder. "Maar als je dit soort ballen niet maakt en daarna hebben ze niets meer gecreëerd is de conclusie keihard: Ajax kan dit niveau niet aan. En Inter was niet eens top."

Tot slot had Sneijder nog een boodschap voor de Amsterdammers. "Het is nu zaak dat ze de knop omzetten. Ze wisten van tevoren dat Inter een maatje te groot is, dat is ook gebleken. Maar laat dat je niet grijpen, zondag moet je weer. Het is een lang seizoen nog met heel veel wedstrijden. De knop moet nu heel snel weer om."