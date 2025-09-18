AD Voetbal podcast
Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Sneijder fileert onmachtig Ajax': "Kunnen het niveau niet aan"

Arthur
bron: Ziggo
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © Pro Shots

Ajax moest woensdagavond zijn meerdere erkennen in Internazionale. Na afloop trokken analisten Wesley Sneijder en Theo Janssen scherpe conclusies over de wedstrijd. Vooral de uitvoering van hoekschoppen door de ploeg van John Heitinga leidde tot onbegrip bij het duo.

"Het is weer een goed genomen hoekschop", analyseerde Sneijder bij Ziggo Sport de tweede treffer van Marcus Thuram. "Hij kopt hem heel simpel in. Ja, dat zijn spelhervattingen. Ook die moet je trainen. Ook daar moet je de juiste poppetjes bij elkaar zetten. Dan zou je denken als Thuram de eerste heeft gemaakt dat je iets gaat omzetten. Dat vond ik heel opmerkelijk."

Janssen vulde aan dat Ajax waarschijnlijk dacht dat Davy Klaassen, die de mandekking op Thuram moest verzorgen, daar het beste in is. "Het zal een reden hebben. Maar die Thuram is zó krachtig. Klaassen krijgt niet eens de kans om te springen. Het is ook gewoon een hele goede spits."

Uiteindelijk bleef het voor Ajax bij één echt grote kans. In de eerste helft miste Mika Godts een één-op-één-kans. "Ja, dan wordt het een andere wedstrijd", meende Sneijder. "Maar als je dit soort ballen niet maakt en daarna hebben ze niets meer gecreëerd is de conclusie keihard: Ajax kan dit niveau niet aan. En Inter was niet eens top."

Tot slot had Sneijder nog een boodschap voor de Amsterdammers. "Het is nu zaak dat ze de knop omzetten. Ze wisten van tevoren dat Inter een maatje te groot is, dat is ook gebleken. Maar laat dat je niet grijpen, zondag moet je weer. Het is een lang seizoen nog met heel veel wedstrijden. De knop moet nu heel snel weer om."

Gerelateerd:
Wout Weghorst bedankt de Ajax-fans

Weghorst wijst 3 'sterke koppers' aan: "Daar ben ik er één van"

0
John Heitinga zit op bank naast Marcel Keizer

"Ik zou Heitinga er gewoon uitgooien, want dit gaat niet werken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wesley Sneijder
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd