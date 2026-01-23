Wesley Sneijder gooit het roer om: "Dan weet je: dit is niet goed"

Sinds zijn afscheid als profvoetballer worstelt Sneijder met zijn gewicht. "Als je elke dag traint en je doet een keer gek, dan maakt het niet uit. Maar als je ineens niet meer traint, dan blijft het er alleen maar aankomen", vertelt hij aan RTL Nieuws. "Als je al buiten adem raakt van je schoenen en sokken aantrekken, dan weet je: dit is niet goed."

Sneijder had de afgelopen tijd wel andere dingen aan zijn hoofd dan zich richten op een gezonde(re) levensstijl. "Mijn ouders zijn een hele tijd ziek geweest, tot vier maanden geleden. Ik had helemaal geen ruimte om met mezelf bezig te zijn. Mijn ouders waren mijn prioriteit", legt hij uit. Ook was de voormalig middenvelder druk met zijn zoontje Xess Xava, die met Yolanthe in Amerika woont. "Dan probeerde ik zo nu en dan die kant op te gaan, maar dat kon niet altijd omdat ik ook hier moest zijn. Nu is er eindelijk ruimte om er volle bak voor te gaan."