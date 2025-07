Sneijder haalt hard uit naar Nederlandse fans: "Azijnzeikers"

"Dat ik dit nu zeg daar zal ik heel veel reacties over krijgen, maar ik heb het vaker geroepen dus ook dat interesseert me vrij weinig maar het is gewoon zo: Als ik in het buitenland kom en ik kom in Milan of ik kom in Madrid of ik kom in Istanbul, dan word je gewaardeerd over het feit wat je daar hebt gepresteerd", opent Sneijder bij de podcast Mindset van een Kampioen.

"En hier in Nederland is dat niet zo, want hier lijkt het zo dat mensen denken van: 'Hij wil hij wil altijd maar aanwezig zijn' of 'hij wil altijd maar het hoogste woord hebben' of 'hij is arrogant'", vervolgt Sneijder. "Hier is een goed woord voor azijnzeikers. Wij moeten in Nederland is veel meer gaan waarderen. Dat kunnen wij blijkbaar niet in Nederland want hier is het credo: 'doe maar normaal dan doe je gek genoeg', we zijn te nuchter."

"Als ze in buitenland naar me toe komen mensen als ze mij zien lopen en ze willen op de foto met me of ze nou 25 zijn of 85 ze benaderen je met respect en eh dan krijg je ook respect terug zo werkt dat maar ze hier dan zeggen ze: 'Mag ik met je op de foto? Ja niet voor mij hoor maar is eh voor mijn zoontje of voor mijn neefje of voor mijn nichtje.' Maar dat heeft geen toegevoegde waarde", vindt Sneijder. "Welke boodschap wil je daarmee duidelijk maken? Dat jij niet met mij op de foto wil voor jezelf? Ja want jij vindt mij niet belangrijk, je hebt geen respect voor mij, anders ga jij je te goed voelen."

"Dat is echt Nederlands en ik maak dat in geen andere landen zo mee op die manier dus eigenlijk zijn wij Nederlanders gewoon slecht in complimenten geven en positief zijn", is Sneijder hard. "Je hoeft geen compliment te geven, het is gewoon een beetje respect. Je moet je moet iedereen waarderen. Ik waardeer een een groenteboer die een fantastisch bedrijf heb opgezet net zoveel als een filmster."