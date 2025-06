Sneijder haalt hard uit: "Nederland is een verschrikkelijk land"

Wesley Sneijder uit stevige kritiek op de Nederlandse mentaliteit tegenover succesvolle mensen. Volgens de oud-speler van Ajax ontbreekt het in Nederland aan waardering voor wie iets heeft gepresteerd, en is afgunst een diepgeworteld probleem.

In de podcast Leergeld van Olcay Gulsen sprak Sneijder openhartig over dit thema. Wanneer ex-vrouw Yolanthe Cabau ter sprake komt, merkt Gulsen op: “Mensen proberen haar altijd naar beneden te halen.” Sneijder is het daar roerend mee eens: “Nederland is een verschrikkelijk land wat betreft jaloezie en gewoon afgunstig.”

De oud-middenvelder van het Nederlands elftal haalt een voorbeeld aan uit het buitenland om zijn punt kracht bij te zetten. “Ik was laatst weer in Milaan, en als ik daar aankom, word ik onthaald om wat ik daar gepresteerd heb.” Hij verwijst daarmee naar zijn gloriejaar 2009/2010 bij Internazionale, waarin hij een sleutelrol speelde bij het winnen van de treble. “Die blijdschap die ze in die tijd gehad hebben in de stadions. Daar word je nog steeds voor geëerd.”

Volgens Sneijder staat die waardering in schril contrast met de houding in Nederland. “In Nederland hebben ze liever dat je kapot gaat. Als jij goed gaat, persoonlijk, privé, alles... Dat vinden ze in Nederland niet leuk, hè?”, stelt hij retorisch. “En zeker alle talkshows niet, toch?” Gulsen bevestigt dat en vult aan: “Nederland is goed in mensen het podium op hijsen, maar dan mag je er niet te lang op staan.” Sneijder reageert instemmend: “Nee, dan moet je naar beneden gehaald worden.”