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Sneijder haalt uit na kritiek: "Dat is die komiek aan de bar?"

Arthur
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © Orange Pictures

Tijdens Vandaag Inside Oranje heeft Chris Woerts gereageerd op de uitspraken die Wesley Sneijder eerder deed in een gesprek met Noa Vahle. Aanleiding was de kritiek die Woerts had geuit op de manier waarop Sneijder en Rafael van der Vaart zich hadden uitgesproken over het ontslag van Robin van Persie bij Feyenoord.

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Noa Vahle lichtte de situatie toe: "Hij geeft natuurlijk altijd zijn mening. Op Curaçao heeft Chris iets gezegd over Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart, die het opnamen voor Robin van Persie toen hij werd ontslagen. Die zeiden dat je niet met een clubicoon zo om moet gaan. Woerts was laaiend. Ik heb dus gevraagd aan Wesley Sneijder wat hij van Chris Woerts vindt."

Sneijder reageerde vervolgens scherp op de analist: "Chris wie? Oh, dat is die komiek aan de bar... Zegt hij dat ik er 'de ballen verstand' van heb? Het is goed dat hij het zegt. Als je mensen serieus gaat nemen die zeggen dat Frenkie de Jong uit de basis moet, dan moet je Woerts zeker serieus gaan nemen? Die moet je helemaal niet serieus nemen."

Woerts liet die opmerkingen niet onbeantwoord. In het programma stelde hij dat Sneijder volgens hem de situatie rond Van Persie verkeerd interpreteert. "Wesley denkt: ik ga die Feyenoorders in de put praten door die Robin op te hemelen. Complete onzin, maar goed. Dat mag. Ze praten vanuit de onderbuik zonder enige feitenkennis. Wat een mafkezen, joh!", aldus Woerts.

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