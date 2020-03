Geschreven door Jessica Westdijk 05 mrt 2020 om 21:03

Wesley Sneijder werd geboren in Utrecht, maar speelde nooit voor FC Utrecht. Toch blijkt hij na zijn actieve carrière als voetballer een fervent supporter te zijn van de club. Zo heeft hij een skybox in de Galgenwaard.

En hoewel hij de jeugdopleiding van Ajax doorliep en meer dan 100 wedstrijden in Ajax 1 speelde, bleek Sneijder woensdagavond toch duidelijk een andere voorkeur te hebben. “Ajax gaan we slopen”, roept hij in een filmpje dat is verschenen op social media.