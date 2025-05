Sneijder: "Hij was op zijn best in zijn laatste seizoen bij Ajax"

Frenkie de Jong is bezig aan een indrukwekkende periode bij FC Barcelona, en dat blijft niet onopgemerkt bij twee oud-internationals. Wesley Sneijder prijst het niveau waarop de middenvelder momenteel speelt, terwijl Ronald de Boer zelfs stelt dat De Jong beter is dan ooit tevoren.

In aanloop naar de Champions League-kraker tussen Barcelona en Internazionale kwam de Oranje-international ter sprake. Sneijder wordt gevraagd of De Jong nu op zijn absolute top zit. "Of hij beter is dan ooit, weet ik niet. Ik denk wel echt dat hij zijn oude niveau weer opgepakt heeft," zegt Sneijder. "Maar ik denk dat hij op zijn best was in zijn laatste seizoen bij Ajax en toen hij bij Barça en Oranje kwam. Langzaamaan groeit hij weer naar dat niveau toe."

Volgens Sneijder heeft De Jong het niet makkelijk gehad. "Hij heeft te maken gehad met vervelende blessures én veel druk op zijn schouders. Dan kom je wel eens even in een dipje terecht. Dat is niet erg, maar dan is het juist des te knapper hoe hij eruit is gekomen. Hij staat er nu gewoon, speelt fantastisch en zet de lijnen uit. Het is ook gelukkig te noemen voor ons als Nederlanders dat hij vlak voor het WK, dat volgend jaar al is, weer zijn niveau bereikt heeft."

Ronald de Boer is zelfs nog stelliger in zijn lofzang: "Ik vind dat hij wel wat heeft toegevoegd aan zijn spel. Hij heeft meer diepgang en meer directheid naar voren. Het is niet dat hij slecht was, maar hij is een paar procent beter geworden. Ik vind dus wel dat hij op zijn top zit op dit moment."

Tot slot wijst Sneijder nog op een opvallende verandering in De Jongs gedrag op het veld. "Dat vond ik op een gegeven moment wel een beetje irritant worden, het werd een beetje te veel," zegt hij over het commentaar dat De Jong vaak had op scheidsrechters. "Ik denk dat hij daar wel op is aangesproken door mensen in zijn directe omgeving. Die hebben gezegd: doe dat nou eens minder. Je ziet het nu echt aan hem. Hij is nu veel rustiger en hij houdt zich echt bezig met het spelletje. Dat komt hem ten goede."