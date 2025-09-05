AD Voetbalpodcast
Wijffels hard: "Het Nederlandse voetbal staat enorm voor lul"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax historie & oud-spelers

Sneijder: "Ik leek op een junk, ook al gebruikte ik geen drugs"

Amber
bron: Panorama
Jeffrey, Rodney en Wesley Sneijder
Jeffrey, Rodney en Wesley Sneijder Foto: © BSR Agency

Rodney Sneijder heeft een zware periode achter de rug. De oud-speler van Ajax én het broertje van Wesley verloor kort achter elkaar zijn beide ouders.

"Ik probeerde mijn verdriet te onderdrukken en greep wat vaker naar een drankje en begon met gokken", blikt Sneijder terug in Panorama. "Ik sloot mezelf op die manier af voor de buitenwereld en als ik op mijn telefoon gokte, had ik het gevoel in het casino te zitten. Natuurlijk heb ik geld verloren, maar gelukkig geen grote bedragen."

"Maar los van het geld: het is gewoon een heel naar gevoel als je op die manier invulling aan je dag moet geven", vervolgt de oud-prof. "Ik verwaarloosde mezelf en zag er op een gegeven moment niet meer uit, ik schrok als ik in de spiegel keek. Ik leek op een junk, ook al gebruikte ik geen drugs."

Sneijder kreeg daarna hulp. "Mijn familie had op een gegeven moment ook wel in de gaten dat het niet goed met me ging, vooral Wesley. Dan is hij gewoon als een soort vader voor mij. Dan is hij ook wel keihard. Dat waardeer ik ook. Hij heeft me op een gegeven moment apart genomen en ik vertelde hem dat ik een probleem had. Zes maanden na de dood van mijn moeder kreeg mijn vader te horen dat zijn scan niet goed was. Dat was voor mij het moment dat ik besloot: de knop moet om, ik ga vechten", aldus Sneijder, die weer positief in het leven staat. 

Brian Brobbey

Brobbey mijdt gespreksonderwerp: "Uit respect voor de club..."

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag aan de slag bij FC Twente? "Dat gaat Erik niet doen"

0
Ajax historie & oud-spelers
Video’s
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
