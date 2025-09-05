Sneijder: "Ik leek op een junk, ook al gebruikte ik geen drugs"

"Ik probeerde mijn verdriet te onderdrukken en greep wat vaker naar een drankje en begon met gokken", blikt Sneijder terug in Panorama. "Ik sloot mezelf op die manier af voor de buitenwereld en als ik op mijn telefoon gokte, had ik het gevoel in het casino te zitten. Natuurlijk heb ik geld verloren, maar gelukkig geen grote bedragen."

"Maar los van het geld: het is gewoon een heel naar gevoel als je op die manier invulling aan je dag moet geven", vervolgt de oud-prof. "Ik verwaarloosde mezelf en zag er op een gegeven moment niet meer uit, ik schrok als ik in de spiegel keek. Ik leek op een junk, ook al gebruikte ik geen drugs."

Sneijder kreeg daarna hulp. "Mijn familie had op een gegeven moment ook wel in de gaten dat het niet goed met me ging, vooral Wesley. Dan is hij gewoon als een soort vader voor mij. Dan is hij ook wel keihard. Dat waardeer ik ook. Hij heeft me op een gegeven moment apart genomen en ik vertelde hem dat ik een probleem had. Zes maanden na de dood van mijn moeder kreeg mijn vader te horen dat zijn scan niet goed was. Dat was voor mij het moment dat ik besloot: de knop moet om, ik ga vechten", aldus Sneijder, die weer positief in het leven staat.