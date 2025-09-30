Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Sneijder irriteert zich aan Ajax: "Een stelletje slaapkoppen"

Cherine
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © Pro Shots

Wesley Sneijder en Marco van Basten hebben geen idee waarom Ajax dinsdagavond in Marseille zo hoog druk zet, vooral tegen een ploeg die daar juist goed mee omgaat. De twee Ziggo-analisten storen zich enorm aan wat de Amsterdammers laten zien.

Ajax staat na de eerste helft 3-0 achter. "Het is wat we vreesden, en wat we niet hoopten", begint Van Basten bij Ziggo Sport. "Je ziet vanaf het begin chaos, geen organisatie, gekke dingen en Ajax heel hoog druk zetten. Achterin spelen ze één op één. Waarom? Het is vanaf minuut één open huis."

De aanpak van Ajax-trainer John Heitinga vind Van Basten "heel vreemd". "Dat je Champions League moet spelen in Marseille, en dan één op één gaat spelen. Het is met lef, maar het is ook verstandloos", vervolgt de analist.

Sneijder is het met Van Basten eens. "Als je de ruimtes zo groot laat, dan weten die aanvallers van Marseille daar wel raad mee. Ik erger me dood aan al die koppeltjes. Je krijgt spelers op posities waar ze niet horen te zijn. Dat komt door dat koppelen. Zak gewoon in. Bij 2-0 zetten ze nog hoog druk. Voetbal met verstand! Je speelt niet tegen koekenbakkers. Het zijn een stelletje slaapkoppen", aldus de oud-international.

