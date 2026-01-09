Sneijder juicht Taylor-transfer toe: "Heb er een goed gevoel bij"

"Ik denk dat het een goede en ideale stap is voor hem", aldus Sneijder. Volgens de recordinternational is Lazio bovendien een betere match dan een absolute topclub. "Misschien was Napoli wel iets te hoog gegrepen, waardoor hij daar op de bank terecht was gekomen. Bij Lazio verwacht ik dat hij speelminuten gaat krijgen en misschien zelfs een belangrijke rol gaat vervullen."

Sneijder prijst Taylor ook om zijn realistische benadering van zijn carrière. "Ik wens hem heel veel succes en heb er een goed gevoel bij. Het is niet de top van Italië, maar net daarachter. In zo’n omgeving moet hij de volgende stappen gaan maken", stelt hij. "De meeste spelers wachten tot er misschien een topclub komt. Is dat realistisch? Misschien is hij daar zelf wél eerlijk in geweest en heeft hij gedacht: ik maak nu deze stap om daarna verder door te groeien."

Tot slot benadrukt Sneijder dat het spel in Italië Taylor goed ligt. "Ik denk dat de Serie A bij hem past. Ze staan defensief altijd goed en dan heb je middenvelders nodig die veel lopen en ook in de zestien komen. Dat kan hij, dat is zijn kwaliteit. Ik denk dat we veel van hem kunnen verwachten." De transfer levert Ajax naar verluidt tussen de vijftien en zeventien miljoen euro op.