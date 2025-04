Sneijder krijgt kritiek na analyse: "In zijn pyjama van Real"

Wesley Sneijder was dinsdagavond bijzonder kritisch over de twee rake vrije trappen van Declan Rice. De voormalig Ajacied vond de twee goals van Arsenal-speler Rice tegen Real Madrid niet zo bijzonder, iets wat hem op veel kritiek komt te staan.

De vrije trappen van Rice leken onhoudbaar voor Thibaut Courtois, maar Sneijder denkt daar anders over. "Bij de eerste goal stond de muur niet goed. Een rechtspoot mag vanuit die hoek nooit om de muur heen kunnen schieten. Dat mag niet", zegt de oud-speler van Real bij Ziggo Sport. "Het lijkt een beetje gek wat ik nu ga zeggen. Als je een beetje een goede trap hebt, dan is dit een hele makkelijke bal."

"Als je op het veld staat, zie je dat die bal aan die kant om de muur heen moet. De muur stond te ver naar links", oordeelt Sneijder. Ook bij de tweede rake vrije trap van Rice plaatst hij een kanttekening: "Deze is vrij ver. In de herhaling zie je Courtois een stap naar rechts maken. Daardoor is hij kansloos in zijn eigen hoek."

"Dit komt door de onzekerheid van de eerste goal, want hij gaat gokken. Hij denkt: als die bal nu over de muur heen komt, ben ik kansloos. Maar als hij gewoon in zijn eigen hoek staat en op zijn muurtje vertrouwt, dan heeft hij hem wel", denkt Sneijder.

De voormalig international krijgt via X veel kritiek. "Wat lul je nou? Jeetje", reageert iemand. "Deze man slaapt vanavond huilend in zijn pyjama van Real", schrijft een ander.