Wesley Sneijder krijgt lof: "Dat heb ik niet met heel veel mensen"

"Ik ken Wes natuurlijk al van de tijd dat wij als jochies in de jeugd van Ajax speelden. Maar vrienden zijn voor mij mensen die ik heel vaak zie en spreek. Dat is bij ons niet zo", zegt Van der Vaart in Helden. "Maar het klikt wel altijd. Estavana zegt altijd: ‘Als Wesley en jij bij elkaar zijn, dan gebeurt er iets.’ Als wij samen zijn, is het gezellig en kunnen we ons net als vroeger weer als boefjes gedragen. Dat heb ik niet met heel veel mensen."

Beide spelers zaten bij Real Madrid op een dood spoor. Sneijder ging naar Inter en Van der Vaart kon naar Chelsea. "Er was interesse inderdaad. Wij kwamen allebei niet meer aan spelen toe bij Real op dat moment. Ik besloot nog een jaar te blijven, voor mijn kans te gaan. Wes twijfelde en ging naar Milaan. Ik kwam uiteindelijk weer aan spelen toe bij Real, werd belangrijk en had mijn beste jaar in Spanje."

Sneijder en Van der Vaart waren hetzelfde type voetballers: middenvelders met de punt naar voren. Veel trainers durfden niet beide middenvelders erin te zetten in een duel. "Kijk de thuiswedstrijd tegen Zweden uit 2010, die we met 4-1 wonnen, toen we allebei speelden, maar terug. Of de halve finale van het WK van 2010 tegen Uruguay toen ik in de tweede helft inviel en met Wesley op het middenveld speelde. We konden supergoed samenspelen, maar je moest als coach wel de ballen hebben om het te doen."