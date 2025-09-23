Het laatste Ajax Nieuws
Sneijder laakt Ajax: "Je bent hem langzaam kapot aan het maken"
Wesley Sneijder Foto: © BSR Agency
Wesley Sneijder vindt dat Ajax meer jeugdspelers een kans moet geven. De voormalig middenvelder noemt Jorthy Mokio als voorbeeld.
Mokio wordt gezien als groot talent, maar kwam onder John Heitinga nog weinig aan spelen toe. Sneijder vindt het geen goede zaak. "Kijk nou naar Ajax, bijvoorbeeld het middenveld... Dan haal je die Engelsman (McConnell, red.), terwijl je Mokio nu eigenlijk langzaam kapot aan het maken bent.", oordeelt de analist in Rondo van Ziggo Sport.
Ajax zocht naar een ervaren controleur voor de korte termijn om de ontwikkeling van Mokio niet in de weg te zitten. De 21-jarige Liverpool-huurling McConnell kwam vooralsnog ook weinig aan spelen toe bij Ajax dit seizoen.
