Sneijder laat zich uit over drankgebruik: "Ik kan nooit stoppen"

"Drie dagen geleden, denk ik", antwoord Sneijder lachend op de vraag wanneer hij voor het laatst een kater had. "In Marbella, daar heb ik het wel even zwaar gehad. Ik kan nooit stoppen", voegt hij daar aan toe.

Ook tijdens zijn actieve carriere dronk de middenvelder regelmatig. Of het veel was, durft hij niet te zeggen. "Ja, wat is veel? Ik kon er gewoon goed tegen. Ik was fit en ik was jong. Ik kon wel wat wegdrinken, hoor. Wanneer de rest neerviel, stond ik nog overeind."