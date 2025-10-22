Sneijder lacht om Heitinga-oproep: "Leedvermaak is het allermooiste"

De oproep van Liverpool-fans om John Heitinga terug te halen naar Anfield noemt Wesley Sneijder “lachwekkend”. Ronald de Boer vermoedt dat dit sentiment onder de aanhang van The Reds serieus leeft, maar Sneijder gelooft er niets van.

Na de vierde opeenvolgende nederlaag van Liverpool, tegen Manchester United, verschenen er op X meerdere berichten van fans die een terugkeer van Ajax-coach Heitinga bepleitten. Vorig seizoen was Heitinga nog de rechterhand van Arne Slot bij Liverpool. Sneijder reageert: "Ik hou van humor. Leedvermaak is het allermooiste vermaak", aldus de analist van Ziggo Sport in aanloop naar Chelsea - Ajax.

"Maar ze menen het ook echt", voegt De Boer eraan toe. "Hij was een geweldige combi met Slot waarschijnlijk. Ze zijn glansrijk kampioen geworden. Never change a winning team, dat gevoel hebben ze daar. Ze menen het echt, die supporters."

Sneijder kan zich er totaal niet in vinden. "Dat kan toch geen één supporter menen?", klinkt het vanuit de studio. "Deze tweets komen van cynische fans. Dat kunnen Liverpool-supporters niet menen. Dat geloof ik niet. Giovanni van Bronckhorst zit daar nu ook, dus dan zeg je eigenlijk dat hij niet goed is."