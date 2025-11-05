Sneijder legt zwakte Galatasaray bloot: "Als ik iets moet noemen"

"De voorhoede met Osimhen, rechtsbuiten Yunus Akgün en linksvoor Baris Alper Yilmaz kan echt elke club pijn doen. Daar weet Liverpool, dat in Istanbul met 1-0 verloor, alles van. Osimhen maakte uit een strafschop de winnende treffer, nadat Yilmaz was gevloerd", zegt Sneijder bij De Telegraaf.

"Maar ook het middenveld met de Braziliaan Gabriel Sara, de Uruguayaan Lucas Torreira en de Duitser Leroy Sané vind ik echt van Champions League-niveau", zegt Sneijder. "Torreira speelde niet voor niets bij Arsenal en Sané bij Manchester City en Bayern München. Overigens is het ook een optie dat Buruk Sané vanaf rechts laat spelen. En Akgün raakte afgelopen weekeinde geblesseerd."

"Eigenlijk kan ik niet een echte zwakte van Galatasaray bedenken. Maar als ik er dan toch één moet noemen, dan is dat de verdediging. Niet dat Gala geen goede verdedigers heeft, want die hebben ze wel. Maar in de grote wedstrijden gaan zij weleens onnodig in de fout", tipt hij Ajax.

"De eerste Champions League-wedstrijd bij Eintracht Frankfurt was daar een voorbeeld van. Eigenlijk was er niets aan de hand. Na acht minuten stond het 0-1 door Akgün, maar mede door twee eigen doelpunten – van Davinson Sanchez en Wilfried Singo – was het bij rust opeens 3-1. Uiteindelijk werd het met 5-1 een pijnlijke avond", zegt hij.

"Het uitvak in de Johan Cruijff ArenA zal uitpuilen en in heel veel andere vakken zullen ook Galatasaray-fans zitten, denk ik. De club heeft fans in heel Europa en vooral uit Duitsland en België zullen er veel naar Amsterdam komen", voorspelt Sneijder vervolgens. "Dat was vorig seizoen bij de Europa League-wedstrijd, die Ajax met 2-1 won, ook al zo. Maar dit duel wordt door de Turken als vele malen belangrijker gezien."

"Met 6 punten uit drie duels staat Galatasaray er goed voor en het vertrouwen is na de stunt tegen Liverpool en de simpele zege op Brann Bergen zo groot dat er tegen Ajax op drie punten wordt gerekend. Galatasaray heeft fanatieke fans, met wie ik altijd een superband had. Ze zullen een hoop kabaal maken", besluit hij.