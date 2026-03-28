Sneijder liet Kees Jansma schrikken: "Verschrikkelijk geschrokken"
Kees Jansma maakte als perschef van Oranje de meest bijzondere momenten mee. Vooral met oud-Ajax-speler Wesley Sneijder had hij een speciale band, al werd Jansma ook regelmatig flink in de maling genomen. In De Maaskantine vertelt Jansma een anekdote over een angstaanjagend moment op zijn hotelkamer.
"Het was de avond voor een EK-kwalificatiewedstrijd; Nederland-Zweden", begint Jansma. "Ik had allerlei problemen tussen Bayern München en Mark van Bommel, de stemming was gewoon niet goed en ik was nerveus. Ik besloot maar vroeg naar bed te gaan, tot mijn telefoon ging om kwart over twaalf in de nacht..."
Het bleek Van Bommel te zijn, die vroeg of Jansma even langs wilde komen omdat hij zich niet lekker voelde. "Ik voelde mij natuurlijk belangrijk, dus ik ging naar die kamer toe als een soort pater familia. Mark deed open, ging op bed zitten en vertelde me dat hij zich niet goed voelde. Of ik even wat water wilde halen. Ik was trots dat ik dat voor zo'n gelouterde international mocht doen."
Jansma liep richting de badkamer, maar wat hij daar aantrof zal hij nooit vergeten. "Ineens werd het douchegordijn opengetrokken en kwamen er vier spoken uit het bad. Kwart over twaalf 's nachts, hè! Ze hadden lakens over hun hoofd getrokken die ze in de middag in Noordwijk hadden gekocht. Ik ben zo verschrikkelijk geschrokken. Sneijder, Boulahrouz, Heitinga en Van Bommel zeiden tegen mij: Hou nou toch op met dat stressen. Dat was Wesley, altijd Wesley", aldus Kees Jansma.
