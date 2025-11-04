Sneijder maakt gehakt van 'spelprincipes' Heitinga: "Kan toch niet?"

Wesley Sneijder en Theo Janssen kijken met verbazing naar de 'zeven pijlers' die bij Ajax in de kleedkamer hangen. Volgens het duo zijn het nietszeggende standaardbegrippen.

Onlangs was te zien dat er dit seizoen bij Ajax in de kleedkamer zeven spelprincipes op het bord hangen. Zo houdt John Heitinga vast aan 'contrapressing', 'druk zetten over de laatste twee meters' en 'clean sheet-mentaliteit'. Het maakt weinig indruk op de analisten bij Rondo. "Ik had het er afgehaald", lacht Janssen.

Volgens de voormalig Ajacied helpt het de spelers echt niet. "De spelers krijgen tegenwoordig in het voetbal zóveel informatie", stelt hij. "Zoveel dat je op een gegeven moment niet meer weet wat je moet doen. Die spelers zijn helemaal volgestopt. Geef ze een beetje vrijheid. Kom op, drukzetten... van jongs af aan doe je dat al."

Ook Sneijder is niet onder de indruk. "We lachen er nu om, maar dit kun je toch niet ophangen bij profs?" oordeelt Sneijder. "Even serieus, dit had je bij mij niet hoeven ophangen. Dit weet je allemaal toch? Met die mentaliteit kom je elke dag op de club. Dat je niets weg wil geven, dat je één tegen één-duels wil winnen, dat je druk zet. Dat zijn toch de standaarddingen in het voetbal?"