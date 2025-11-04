VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Sneijder maakt gehakt van 'spelprincipes' Heitinga: "Kan toch niet?"

Max
bron: Rondo
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © Pro Shots

Wesley Sneijder en Theo Janssen kijken met verbazing naar de 'zeven pijlers' die bij Ajax in de kleedkamer hangen. Volgens het duo zijn het nietszeggende standaardbegrippen. 

Onlangs was te zien dat er dit seizoen bij Ajax in de kleedkamer zeven spelprincipes op het bord hangen. Zo houdt John Heitinga vast aan 'contrapressing', 'druk zetten over de laatste twee meters' en 'clean sheet-mentaliteit'. Het maakt weinig indruk op de analisten bij Rondo. "Ik had het er afgehaald", lacht Janssen.

Volgens de voormalig Ajacied helpt het de spelers echt niet. "De spelers krijgen tegenwoordig in het voetbal zóveel informatie", stelt hij. "Zoveel dat je op een gegeven moment niet meer weet wat je moet doen. Die spelers zijn helemaal volgestopt. Geef ze een beetje vrijheid. Kom op, drukzetten... van jongs af aan doe je dat al."

Ook Sneijder is niet onder de indruk. "We lachen er nu om, maar dit kun je toch niet ophangen bij profs?" oordeelt Sneijder. "Even serieus, dit had je bij mij niet hoeven ophangen. Dit weet je allemaal toch? Met die mentaliteit kom je elke dag op de club. Dat je niets weg wil geven, dat je één tegen één-duels wil winnen, dat je druk zet. Dat zijn toch de standaarddingen in het voetbal?"

Zet in op Ajax tegen Galatasaray!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegen Galatasaray. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kasper Dolberg

Update over terugkeer Dolberg: "Het gaat sneller dan verwacht"

0
Youri Regeer bedankt de Ajax-fans

Youri Regeer: "Het is niet moeilijk nu speler van Ajax te zijn"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wesley Sneijder
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
Wout Weghorst in duel met Sam Kersten

SAMENVATTING | Ajax zeer matig en wint niet van SC Heerenveen

0
Ibrahim Afellay

Ibrahim Afellay hard voor Ajax: "Dat mag je wel verwachten"

0
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd