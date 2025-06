Sneijder mist ex Yolanthe Cabau van Kasbergen: "Shit happens"

Wesley Sneijder heeft in de podcast Leergeld openhartig verteld over zijn breuk met Yolanthe Cabau. Hoewel het huwelijk tussen de oud-voetballer en de actrice in 2019 strandde, blijkt dat hij haar nog altijd mist.

Sneijder en Cabau trouwden in 2010, het jaar waarin het Nederlands elftal de WK-finale haalde. "Ik ging trouwen, het Nederlands elftal ging in 2010 naar het WK, dat werd een fantastisch toernooi", blikt Sneijder terug op wat hij "de gelukkigste periode in zijn leven" noemt.

Over de uiteindelijke breuk is Sneijder kort: "Shit happens." Toch blijft de band tussen de twee sterk, mede door hun gezamenlijke zoon Xess Xava. "We waren niet alleen samen, we waren ook vrienden van elkaar. Maar ik spreek haar elke dag. Met die kleine erbij en het is altijd leuk," aldus Sneijder. Yolanthe liet eerder al weten dat ze nog dagelijks telefonisch contact heeft met Sneijder samen met hun zoon.

Over zijn huidige relatie met de 23-jarige Romy Lukassen blijft Sneijder terughoudend. "Ik wil nu privé en zakelijke dingen gescheiden houden. En dat gaat niemand wat aan," verklaart hij. Zijn nieuwe vriendin zal dat volgens hem moeten accepteren.

De volledige aflevering van Leergeld is vanaf donderdag te beluisteren.