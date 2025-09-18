AD Voetbal podcast
Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
Sneijder moet lachen om Ajacied: "Dat heeft hij verkeerd gezien"

Niek
Wesley Sneijder heeft het naar zijn zin bij een wedstrijd van Ajax
Wesley Sneijder heeft het naar zijn zin bij een wedstrijd van Ajax

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de Champions League met 0-2 van Internazionale, maar Mika Godts en Wout Weghorst waren na afloop opvallend optimistisch over de nederlaag in de Johan Cruijff Arena. 

"Ik denk dat het een prima wedstrijd van ons was", sprak Godts voor de camera van Ziggo Sport. "Het was een fifty-fifty wedstrijd was. Ik denk dat we veel kans hadden om te winnen. Helaas was Inter efficiënter", constateerde de Belg.

Sneijder moest lachen om de analyse van de buitenspeler. "Nee, dat heeft hij verkeerd gezien", reageert hij. "Maar dat is altijd in de emotie na zo'n wedstrijd. Misschien denk je op het veld dat het best lekker gaat, maar nee. Het was zeker geen fifty-fifty."

Volgens Weghorst was Ajax zelfs 'de betere ploeg' in de eerste helft, maar ook daar was Sneijder het niet mee eens. “Ik denk dat Wout er nog even een nachtje over moet slapen en morgen met een nieuwe conclusie moet komen. Ik ben het totaal oneens met Wout", vertelt hij. 

“Dat kan je gevoel zijn, maar voor 99 procent van onze kijkers vanavond was het gevoel heel anders", legt Sneijder uit. "Hij denkt dan net na zo'n wedstrijd: ik heb vier ballen geraakt en vijf kopduels gewonnen, dan zit ik er wel lekker in. Uiteindelijk is dat natuurlijk niet zo”, besluit de oud-Ajacied. 

