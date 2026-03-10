Laatste nieuws
'Sneijder mogelijk naar Ajax': "Ik heb met de club gesproken"

Arthur
bron: Rondo
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © Orange Pictures

De stilte vanuit Ajax richting Wesley Sneijder roept vragen op bij Rafael van der Vaart. In het programma Rondo laat de oud-middenvelder weten dat hij het moeilijk kan begrijpen dat er na een eerste gesprek nog altijd geen vervolgcontact is geweest tussen Sneijder en technisch directeur Jordi Cruijff.

Sneijder bevestigt dat hij inmiddels met de clubleiding heeft gesproken. Daarna had hij ook contact met Cruijff, die volgens hem aangaf later terug te komen op het gesprek. Tot op heden is dat echter nog niet gebeurd.

"Ik heb met de club gesproken, daarna heb ik contact gehad met Jordi, die zou bij mij terugkomen; is nog niet gebeurd en ik wacht daar rustig op", aldus Sneijder. Ondanks de radiostilte sluit hij een mogelijke samenwerking met Ajax niet uit.

"Nogmaals: ik houd echt geen open sollicitatie en dat wil ik echt bij deze benadrukken", besluit Sneijder. "Als het allemaal niet klopt en we gaan uiteindelijk wel in gesprek met elkaar, maar het matcht niet, dan doe ik het ook niet. Ik loop niet zo snel weg voor de dingen die ik met de club besproken heb, dus daar zal zeker nog een gesprek plaatsvinden."

