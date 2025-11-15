'Sneijder gelinkt aan Ajax': "Het liefst als technisch directeur"

Wesley Sneijder is tegenwoordig analist en regelmatig op televisie te zien. Na zijn actieve carrière als profvoetballer heeft hij echter nog nooit een officiële functie in het voetbal bekleed. Gaat daar binnenkort verandering in komen?

Mogelijk wel, zeker voor Ajax. Volgens Rafael van der Vaart bij Vandaag Inside is Sneijder bereid om alles te doen: "Wesley wil het liefst álles doen: trainen, technisch directeur zijn…"

Van der Vaart zelf blijft voorlopig afwachtend: "Nee. Ik vind het op dit moment lastig. Mijn zoon Damián speelt er natuurlijk ook."

Mocht Sneijder daadwerkelijk aan de slag gaan in Amsterdam, dan kan hij op enthousiaste reacties rekenen. Nico Dijkshoorn schreef er recent over in zijn column in Voetbal International: "Champions League-avond. Bak chips, biertje, alle tactische rode- en groenepijlfoto’s van Pieter Zwart uitgeprint op mijn schoot, dolblij zijn dat ik geen huisdier heb, de televisie aanzetten en dan recht in het gezicht van Wesley Sneijder kijken. Eerst is daar de verbijstering. Nee toch. Niet weer? Wat weet Sneijder van de directeur van Ziggo Sport?"

Volgens Dijkshoorn ging Sneijder er meteen volledig in op: "Wesley Sneijder ging meteen vol op het orgel. Hij had kort voor de wedstrijd nog even met die en die gebeld en die en die was weer een jongen die hij ook goed kende en Wesley wist precies hoe het eraan toeging in de spelerstunnel. Ik werd er een beetje verdrietig van. Wesley Sneijder zwelgt in nostalgie. Wanneer hij vlak voor de wedstrijd met een microfoon in zijn hand op het veld staat, hoopt hij altijd net iets te hard dat de spelers hem tijdens de warming-up zullen herkennen."