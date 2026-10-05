Sneijder: "Nu hij trainer is, neemt hij niet meer op als ik bel"
Wesley Sneijder volgt de ontwikkeling van Cristian Chivu als trainer van Internazionale met veel belangstelling. De voormalig middenvelder van Ajax en Oranje speelde in het verleden zowel in Amsterdam als in Milaan samen met de Roemeen en is onder de indruk van zijn werk als hoofdtrainer.
Sneijder was afgelopen weekeinde aanwezig bij het Festival dello Sport in het Italiaanse Trente. Daar kwam ook zijn oud-ploeggenoot Chivu ter sprake. Op de vraag of de twee nog geregeld contact hebben, reageerde Sneijder eerst met een knipoog. "Nu hij trainer van Inter is, neemt hij niet meer op als ik bel", grapte hij.
Daarna werd Sneijder serieuzer. Chivu staat sinds 2025 aan het roer bij Internazionale en is inmiddels bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van de Italiaanse topclub. "Hij is een grote leider. Hij was mijn kamergenoot bij Inter. Een ongelooflijke jongen. Hij doet het geweldig als trainer en verdient applaus."
Chivu kende direct een succesvol eerste jaar als trainer van Inter. Onder zijn leiding pakte de club zowel de landstitel als de Coppa Italia. In de Champions League verliep het minder voorspoedig: daarin strandde Inter al in de zestiende finales. Sneijder ziet dat zijn voormalig ploeggenoot inmiddels een duidelijke eigen werkwijze heeft ontwikkeld.
"Hij heeft zijn eigen ideeën als trainer en brengt deze over op zijn ploeg", vervolgt de recordinternational van Oranje. "Ik had niet verwacht dat hij zo luidruchtig zou zijn als trainer. Kennelijk voelt hij zich één van de spelers. Ik hoop dat hij zo lang mogelijk bij Inter blijft."
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