Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Sneijder: "Nu hij trainer is, neemt hij niet meer op als ik bel"

Amber
Wesley Sneijder in Milaan
Wesley Sneijder in Milaan Foto: © Pro Shots

Wesley Sneijder volgt de ontwikkeling van Cristian Chivu als trainer van Internazionale met veel belangstelling. De voormalig middenvelder van Ajax en Oranje speelde in het verleden zowel in Amsterdam als in Milaan samen met de Roemeen en is onder de indruk van zijn werk als hoofdtrainer.

Sneijder was afgelopen weekeinde aanwezig bij het Festival dello Sport in het Italiaanse Trente. Daar kwam ook zijn oud-ploeggenoot Chivu ter sprake. Op de vraag of de twee nog geregeld contact hebben, reageerde Sneijder eerst met een knipoog. "Nu hij trainer van Inter is, neemt hij niet meer op als ik bel", grapte hij.

Daarna werd Sneijder serieuzer. Chivu staat sinds 2025 aan het roer bij Internazionale en is inmiddels bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van de Italiaanse topclub. "Hij is een grote leider. Hij was mijn kamergenoot bij Inter. Een ongelooflijke jongen. Hij doet het geweldig als trainer en verdient applaus."

Chivu kende direct een succesvol eerste jaar als trainer van Inter. Onder zijn leiding pakte de club zowel de landstitel als de Coppa Italia. In de Champions League verliep het minder voorspoedig: daarin strandde Inter al in de zestiende finales. Sneijder ziet dat zijn voormalig ploeggenoot inmiddels een duidelijke eigen werkwijze heeft ontwikkeld.

"Hij heeft zijn eigen ideeën als trainer en brengt deze over op zijn ploeg", vervolgt de recordinternational van Oranje. "Ik had niet verwacht dat hij zo luidruchtig zou zijn als trainer. Kennelijk voelt hij zich één van de spelers. Ik hoop dat hij zo lang mogelijk bij Inter blijft."

Gerelateerd:
Dusan Tadic

Tadic onder de indruk van Oranje: "Nederland is een grootmacht"

0
Mika Godts na zijn doelpunt voor België

Mika Godts reageert op Franse kritiek: "Ik voel geen druk"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Wesley Sneijder Cristian Chivu
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic onder de indruk van Oranje: "Nederland is een grootmacht"

Sneijder: "Nu hij trainer is, neemt hij niet meer op als ik bel"

Interlandvoetbal compleet op de schop? "Dit is de enige manier"

Gloukh betrokken bij opstootje na beladen duel met Ierland (video)

Kraay waarschuwt Oranje: "Te veel Eredivisie-spelers is riskant"

Mika Godts reageert op Franse kritiek: "Ik voel geen druk"

Noa Lang bevestigt Eredivisie-interesse: "Het was wel concreet"

Miralem Sulejmani koos bewust voor Ajax: "Chelsea meldde zich..."
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws