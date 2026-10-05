Sneijder: "Nu hij trainer is, neemt hij niet meer op als ik bel"

Wesley Sneijder volgt de ontwikkeling van Cristian Chivu als trainer van Internazionale met veel belangstelling. De voormalig middenvelder van Ajax en Oranje speelde in het verleden zowel in Amsterdam als in Milaan samen met de Roemeen en is onder de indruk van zijn werk als hoofdtrainer.

Sneijder was afgelopen weekeinde aanwezig bij het Festival dello Sport in het Italiaanse Trente. Daar kwam ook zijn oud-ploeggenoot Chivu ter sprake. Op de vraag of de twee nog geregeld contact hebben, reageerde Sneijder eerst met een knipoog. "Nu hij trainer van Inter is, neemt hij niet meer op als ik bel", grapte hij.

Daarna werd Sneijder serieuzer. Chivu staat sinds 2025 aan het roer bij Internazionale en is inmiddels bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van de Italiaanse topclub. "Hij is een grote leider. Hij was mijn kamergenoot bij Inter. Een ongelooflijke jongen. Hij doet het geweldig als trainer en verdient applaus."