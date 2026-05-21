Sneijder over Ajacieden: "Die dachten dat ze gelijk weg konden"

Wesley Sneijder
Wesley Sneijder

Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart vinden dat Nederlandse spelers niet te snel de stap naar het buitenland moeten maken. In de podcast Wes en Raf van Ziggo Sport bespreken de oud-internationals onder meer de carrières van Donny van de Beek en Davy Klaassen.

"Je moet pas naar het buitenland gaan als je een bepaalde status in Nederland hebt gecreëerd. Of je moet verschrikkelijk goed zijn, maar anders sneeuw je onder", stelt Sneijder. "Bij topclubs in het buitenland ga je kapot. Ik denk dat er ook heel veel voorbeelden zijn van jongens die dachten dat ze gelijk weg konden na een goed seizoen bij Ajax."

Volgens Sneijder is Van de Beek daar een voorbeeld van. "Ik denk Van de Beek. Een goed seizoen en dan naar een grote club. Dat is toch lastig. Davy Klaassen eigenlijk ook." Van der Vaart ziet een duidelijk verschil met zijn eigen generatie. "Wij wisten dat we met veel niveaus mee konden voetballen. Maar als je kijkt naar Klaassen en Van de Beek, die hadden een kwaliteit: die zestien meter in."

De voormalig middenvelder legt vervolgens uit waarom spelers als Sneijder volgens hem makkelijker slagen bij een buitenlandse topclub. "Sneijder werd voor veertig miljoen gekocht, maar ik wist dat ze het zouden begrijpen na een training. Dan word je ook aangespeeld. Als je Van de Beek voor 40 miljoen haalt, dan zal dat op de training minder zijn", aldus Van der Vaart over Van de Beek.

