Sneijder over gesprek met Jordi Cruijff: "Moet nog blijken"

Sneijder gaf de afgelopen jaren regelmatig aan zijn oude club te willen helpen, maar van een nieuwe samenwerking kwam het nog niet. Onlangs gaf hij aan uitgenodigd te zijn door Cruijff voor een gesprek. Zaterdag gaf hij een update bij ESPN. "Dat is niet waar ik van droom hoor, een gesprek met Jordi Cruijff. Zeker niet", benadrukt de voormalig topspeler. "Ik droom over heel weinig dingen, dat is niet meer aan de orde."

Volgens Sneijder is een terugkeer bij Ajax vooralsnog niet aan de orde. "Ik droom niet over een gesprek met Jordi Cruijff. Het zou leuk zijn, maar dan nog moet blijken of het allemaal past en klopt. Als dat niet het geval is, dan niet", besluit hij.